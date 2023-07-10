Kaybolan genç kız soruşturmasında 6 kişiye tutuklama

Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu.



Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı.



Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese 6 Temmuz gece saat 00.00'de baskın yaptı.



Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu.



Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı.