Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi: 1 yaralı

İlk kaza, saat 14.20 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale yolu istikametinde seyir halinde olan Y.P. idaresindeki otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Diğer kaza ise saat 15.15 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, T.C. yönetimindeki otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yolun demir bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.