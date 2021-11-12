Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu

İstanbul Kartal'da 2 gündür kayıp olan kadının, ilişki yaşadığı erkek tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldığı belirlendi.



Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 10 Kasım 2021 tarihinde başvuran A.N.K., annesi Neslihan Batur'un kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Şehit Selahattin Aslantepe Polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan A.N.K. "Bir gün annem saat 16.00 sıralarında evden çıktı. Alışveriş yapıp hemen geleceğini söylemişti. Ancak akşam eve gelmedi" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu Neslihan Batur'un 9 Kasım 2021 tarihinde saat ilişki yaşadığı fabrika bekçisi Habib Y. ile Esentepe Mahallesi, Milangaz caddesi üzerinde fabrika deposunda buluştuğunu tespit etti.

Birlikte fabrikanın depo bölümüne geçen ikiliden Habib Y.'nin bir ara dışarı çıkarak elindeki poşeti çöpe attığı görüldü. Daha sonra saat depodan tek başına çıkan şüphelinin hızla uzaklaştığı tespit edildi. Görüntülerde Neslihan Batur'un içeriden hiç çıkmadığı anlaşıldı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Bu gelişme üzerine Habib Y. gözaltına alındı. Poliste olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti. Şüpheli Neslihan Batur'u kıskançlık yüzünden aralarında çıkan kavga sırasında boğarak öldürdüğünü söyledi. Habib Y., Neslihan Batur'un cesedini fabrikanın bahçesinde bulunan bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Şüphelinin kavga sırasında kan olan elbiselerini de bir çöp konteynerine attığını söyledi.



CESET SU KUYUNDAN ÇIKARILDI



Polis bu itirafın ardından fabrikaya giderek şüphelinin gösterdiği su kuyusunda inceleme başlattı. İçinde tonlarca su bulunduğu öğrenilen kuyu boşaltıldıktan sonra Neslihan Batur'un cesedine ulaşıldı. Kuyudan çıkartılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Habib Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





