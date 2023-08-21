Kayıp öğretmenden iyi haber

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede (42) kısa bir süre önce tatil için Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine gitti.

17 Ağustos'ta evden çıkan Dede, bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı sonrası jandarma, polis, AFAD ve sivil ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenen Dede'nin savcılık talimatı ile HTS kayıtları incelendi.

Dede'nin, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında telefon sinyalinin kesildiği ve son sinyalin Bayraklıtepe mevkisindeki ormandan alındığı tespit edildi.

BİTKİN HALDE YÜRÜRKEN BULUNDU



Telefon sinyalinin kesildiği Bayraktepe mevkisindeki ormanda aramalarını yoğunlaştıran jandarma, polis, AFAD, ANDA ve İHH ekipleri, bir yandan da ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Mehtap Dede, saat 16.00 sıralarında Armutlu ilçe merkezinde, bir halı sahanın yanında yürürken görüldü.

Bitkin düşen öğretmen, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldığı Armutlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.