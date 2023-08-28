Kayıp olarak aranırken gölette cesedi bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedine Atatürk Barajı Göleti'nde ulaşıldı.

Kayıp olarak aranırken gölette cesedi bulundu

'ın Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyünde yaşayan Sinan Köfteci'den (30) 1 gündür haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında genç adamın kıyafetlerini buldu.

Kayıp olarak aranırken gölette cesedi bulundu - 1

Köfteci'nin suya girme ihtimalini gözeten ekipler, gölette arama çalışmaları gerçekleştirdi. Sudaki arama çalışmaları sonucunda ekipler, Köfteci'nin cansız bedenine ulaştı.

Köfteci'nin cenazesi yapılan işlemler sonrası Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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