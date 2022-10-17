Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu

Antalya Kemer'e bağlı Çalıştepe mevkiinde dün geziye çıkan bir turist, kayalıkta ceset gördü, durumu konakladığı otelin yönetimine bildirdi.



İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.



70 metrelik uçurumdaki cesedi çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi.



Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cesedi deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı.

Rus turist Vladislav Sengovic

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneyle cesedi, ilçedeki marinaya getirdi.



Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede ölenin üzerindeki ayakkabı, şort ve tişörtün, 8 Eylül'den beri kayıp olan Rus turist Vladislav Sengovic'e (47) ait olduğu belirlendi.

Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.