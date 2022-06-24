Kaymakamlıkta korkutan yangın

Tekirdağ'da Çerkezköy Kaymakamlığı'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler diğer katlara sıçramadan söndürüldü.



Yangın Hükümet Konağı'nın dördüncü katında bulunan kaymakamlık dairesinde çıktı.



Maske ve temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan alevlere ilk müdahaleyi görevliler yaptı.



Kısa süre sonra da itfaiye ekipleri binaya sevk edildi. Yangın diğer odalara sıçramadan kontrol altına alındı.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.