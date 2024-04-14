Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 16 Nisan 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.