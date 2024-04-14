Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 16 Nisan 2024 Salı Kayseri hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
18/
4
Yarın
19/
2
Salı
25/
7
Çarşamba
27/
11
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