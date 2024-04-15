Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.K. (26), N.D. (35) ve H.İ. (34) ile çeşitli suçlardan aranan O.P. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi.

Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş 10 yıl ile 19 yıl 6 ay aralığında hapis cezası bulunan Ü.K., N.D., H.İ. ve çeşitli suçlardan aranan O.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyonda O.P., H.İ. ve cezaevi firarileri Ü.K. ile N.D. yakalandı.

Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, merkezine götürüldü.

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