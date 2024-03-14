Kayseri'de feci kaza | Ağaca çarpan otomobil alev aldı: Sürücü öldü

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi.

İbrahim A. yönetimindeki otomobil, sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İbrahim A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.