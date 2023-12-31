Kaza yapan alkollü sürücü yardıma gelenlerden sigara istedi

Olayı gören gençlerden birisi, “Biz kazayı gördük. Abi oradan gelirken bir anda buraya uçtu. Biz de ne oldu abi bir şey var mı diye indik. Biz ilk önce öldü zannettik. Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi. Alkollüydü, ayakta duramıyordu” dedi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, daha öncede 2 defa alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.