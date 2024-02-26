Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza yapan sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira ceza uygulandı.

Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza
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'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde Y.G. (59) idaresindeki kamyonet, İzmit Caddesi'nde M.G.K. (41) yönetimindeki SUV'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan kamyonetin ön kaputu yoldan geçen başka bir araca hasar verdi.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyonet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 2,07 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan Y.G.'ye 34 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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