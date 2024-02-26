Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Sakarya il sınırında bariyere çarpan otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden E.A. idaresindeki otomobil, Hendek gişelerine 13 kilometre kala Düzce-Sakarya il sınırına yakın noktada kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, lastik kısmından alev aldıktan sonra yanmaya başladı.

Kaza yapan otomobil alev alev yandı - 1

Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, sağlık ve Sakarya ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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