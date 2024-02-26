Kaza yapan otomobil alev alev yandı

Durumu fark eden sürücü, orta şeritte duran aracından çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları, sağlık ve Sakarya ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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