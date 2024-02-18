Kazada ölen aile İstanbul’da toprağa verildi

Anadolu Otoyolu Düzce girişinde iki aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişi İstanbul’da toprağa verildi.

Kazada ölen aile İstanbul’da toprağa verildi

Anadolu Otoyolu geçişinde iki aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne Feride Çırcır, eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik İstanbul’da toprağa verildi.

Cenaze namazı, Kadıköy Selamiçeşme Cami’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeler, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedildi.

Araçtan sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.’nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi’nde entübe edildiği ve hayat mücadelesi vermeye devam ettiği öğrenildi.

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