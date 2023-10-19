Kazada yaşamını yitiren Raziye’ye veda

Mersin’de trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Raziye Yaldız, son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde D-715 karayolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Raziye Kara’nın kullandığı 33 ALH 372 plakalı motosiklet ile Mehmet Çek yönetimindeki 42 AF 719 otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, motosikletin arka tarafında oturan Raziye Yaldız’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Yaldız’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu’na götürüldü.