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Kedi Eros'un katilinin tahliyesine savcı itiraz edecek

İstanbul Başakşehir'de kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın adli kontrolle tahliye edilmesi kararına savcılığın itiraz edeceği bildirildi. Gerekçeli kararın yazılmasının ardından savcı istinafa başvuracak.

Kedi Eros'un katilinin tahliyesine savcı itiraz edecek

Eros adlı kediyi ödüren zanlıya verilen cezaya savcının itiraz edeceği öğrenildi.

’de bir sitede bakılan Eros adlı , aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü.

Keloğlan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı. Bu ceza üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan zanlı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 

Karar kamuoyu ve hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanırken, 18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek gerekçeli karar yazıldıktan sonra karar aleyhine istinafa itirazda bulunacağını bildirdi.

BOZMA TALEBİ

Dilekçede, "Usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir" denildi.

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