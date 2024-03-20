Kedi Eros'un katilinin tahliyesine savcı itiraz edecek

Eros adlı kediyi ödüren zanlıya verilen cezaya savcının itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Başakşehir’de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından yılbaşı gecesi tekmelenerek öldürülmüştü.



Keloğlan’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanması ise geri bırakılmıştı. Bu ceza üst mahkeme tarafından bozulmuştu.

Kararın bozulmasının ardından devam eden yargılamanın ilk duruşmasında Keloğlan bu kez kasten hayvan öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.