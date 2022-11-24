Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Çip için yasal süre 31 Aralık’ta doluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evcil hayvanlara getiren deri altı mikroçip takma zorunluğunu 31 Aralık itibarıyla son buluyor. Çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise idari para cezası uygulanacak.

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Çip için yasal süre 31 Aralık’ta doluyor

Sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması devam ediyor.

Evcil kedi, ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlükle hayata geçirildi. Yönetmeliğe göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar da sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin deri altlarına mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmaları zorunlu hale getirildi.

Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanun doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a ise sayılı günler kaldı.

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Çip için yasal süre 31 Aralık’ta doluyor - 1

TAKİP VE KONTROL AMAÇLANIYOR

Evcil hayan sahibi vatandaşlar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler tarafından uygulanan mikroçip ve kimliklendirme işlemini yaptırarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kedi ve köpeklerinin kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor.

PETVET sistemiyle birlikte ise, evcil hayvanlara pasaport çıkartılıyor. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi, evcil hayvan popülasyon ve sayısı ile hayvan hastalıklarının takibi ve kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Çip için yasal süre 31 Aralık’ta doluyor - 2

"31 ARALIK'TAN SONRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, evcil hayvanlara çip takılmasının amacını kimliklendirme olarak ifade etti. Deri altına çiplerin enjeksiyon yoluyla takıldığını belirten Özkaya, "Bu kimlik sayesinde hayvanın yapılan operasyonları, aşılamaları veya ne kadar bilgi varsa hepsi gözükecek" dedi.

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