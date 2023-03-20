Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grubu kararıyla aday

"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"



Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapıp yapmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:



"Hepimizi çok duygulandıran, fakat yol yürürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de her zamanki içtenliği ve samimiyetiyle paylaştığı bir konuşma yaptı. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu ile grup olarak yaptığımız son toplantıydı. Kendisine bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz için biz de teşekkür ettik. O da gruba veda konuşmasını yaptı. Birlikte bir aile fotoğrafı çektirdik ve şu anda o cumhurbaşkanı adayı ve bizim de 13. Cumhurbaşkanımız olarak çalışmalarına başlamak üzere harekete geçti."



Yüksek Seçim Kuruluna adaylık başvurusunun ne zaman yapılacağı sorusuna Özkoç, "Çarşamba olacak." karşılığını verdi.