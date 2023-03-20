Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.



Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde." dedi.



Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.



"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.



"HDP İLE HÜDA-PAR ARASINA SIKIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Başvuru sonrasında açıklama yapan Oğan, "Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.