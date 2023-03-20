Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.
Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce de adaylık başvurusunu yapmak için YSK'ya gitti. Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde." dedi.
Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.
"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara da değinen İnce, "Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız, günü geldiğinde itirazımızı YSK'ya yapacağız." diye konuştu.
"HDP İLE HÜDA-PAR ARASINA SIKIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan YSK'ya başvurusunu yaptı. Başvuru sonrasında açıklama yapan Oğan, "Türkiye'nin, HDP ile HÜDA-PAR arasında sıkıştırılmasına razı gelmeyeceklerini söyledi. Gerekli imza sayısına hızla ulaşarak yarışta yer almak istediklerini söyleyen Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız." diye konuştu.
YENİDEN RAFAH CUMHUR İTTİFAKI'NA NEDEN KATILMADI?
Yeniden Refah Partisi de seçimlerde Cumhur İttifakı'na dahil olmama kararı aldı. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, YSK'ya giderek adaylık başvurusunu yaptı. YSK çıkışında gazetecilere konuşan Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ittifak hakkında parti içinde görüşme yapılacağını söyledi.
Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlanamamasının nedeninin sorulması üzerine, Erbakan, "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim. Sonuç olarak biz böyle bir karar aldık, böyle olmasını parti kurullarımız uygun gördüler. Biz de öyle uygun gördük." ifadesini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de adaylık başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından açıklama yapan Perinçek "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim." dedi.
3 ADAYLIK BAŞVURUSU DAHA VAR
Bu 4 ismin yanı sıra Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile "bağımsız aday" olarak Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver kurula adaylık başvurusunda bulundu.
100 BİN İMZA İÇİN ŞARTI
Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.
YSK YARIN İLAN EDECEK
Bu kişilerden adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak.
Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında gerekli imzanın toplanması gerekecek.
İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE
100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.
Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.
KESİN LİSTE AY SONU
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.