Kendini eve kilitleyip bıçakla polise direndi: Birinci kattan düşüp yaralandı

Şahıs, elindeki bıçak ve cam gibi kesici aletlerini boğazına dayadı, evinin camlarını kırdı, bazı eşyaları yola fırlattı. Sağa sola bağırarak polislerin kendisine iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması içerden devam ederken, şahsı tanıyanlar da olay yerine geldi.

"BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ" İkna çalışmaları devam ederken, şahıs tekrar ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Şahıs 2’inci kattan korkuluklar yardımı ile 1’inci katın korkuluklarına tutundu. Bu esnada polisin biber gazıyla müdahale ettiği genç, 1’inci kattan zemin kata düştü. Yaralanan şahıs ambulans ekiplerinin ilk yardımı sonrasında ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda, şahsın annesi de biber gazından etkilendi.