CHP'nin Şubat 2020'de yapılması planlanan olağan kurultayının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili tartışmalarda sona gelindi.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'In haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarından gelen “süreci daha iyi yönetmek için bir yıl erteleyelim" taleplerine, "Gerek yok arkadaşlar, kurultayı zamanında yapalım" karşılığını verdi.



CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, partinin Şubat 2020'de yapılmasi beklenen 37. olağan kurultayının takvimine ilişkin olarak da görüş alışverişinde bulunuldu. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantıda kurultay sürecine yönelik bilgi verdi.

Edinilen bilgilere göre, genel başkan yardımcıları da bu konuda söz alarak görüşlerini dile getirdi. Bazı MYK üyeleri, yerel seçimlerin kısa süre önce tamamlandığını ve siyasette yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerle siyasetteki yeni oluşumlara değinen üyeler, erken genel seçim ihtimaline işaret etti. Üyelerin, “Bu nedenle sürecin daha iyi yönetilmesi adına kongre takviminin bir yıl ertelenmesi düşünülebilir” görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

'ERTELEME YOK'

Kurmaylarının yorumlarını dinleyen Kılıçdaroğlu da daha sonra bu konudaki görüşlerini beyan etti. Kılıçdaroğlu'nun, "Ertelemeye gerek yok arkadaşlar. Kurultayı zamanında yapalim. Ben süreci yönetmek adına herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum" değerlendirmesini yaptığı bildirildi.



Kılıçdaroğlu'nun bu mesajınin ardından MYK'da kesin bir karar alınmasa da CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın bir erteleme olmadan zamanında yapılması görüşü ağırlık kazandı. Salıcı'nın da kongre takvimine yönelik hazırlık çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi. Kesin takvimin ağustos sonuna doğru yayımlanacağı ifade ediliyor.



BİR YIL ERTELENEBİLİYOR

CHP Tüzüğü'nün 47. maddesi parti yönetimine olağan kongre takvimini bir yıl erteleme imkanı veriyor. Maddede, "Kurultay iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi'nce belirlenir ve en az otuz gün önce Genel Başkan'ca duyurulur" hükmü yer alıyor.

