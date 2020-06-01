Kılıçdaroğlu: Baraj kaldırılsın, vekil adaylarını millet seçsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik çağrısına olumlu yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletvekili adaylarını genel başkanlar değil, millet belirlesin. Yüzde 10 seçim barajı kaldırılsın" ifadelerini kullandı.

''KUMPASI BOZMAK BOYNUMUZUN BORCU''



Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı, "Yeni partilerin seçime girmesi engellenirse, kumpası bozmak da boynumuzun borcu" değerlendirmesinde bulundu.



Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik tartışması, Kılıçdaroğlu'nun, Gelecek ve Deva partilerine, Meclis'te grup kurabilmeleri için vekil verebilecekleri mesajı üzerine başlamıştı.

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