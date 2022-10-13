Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle fikir özgürlüğü yara aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, dün Washington Post gazetesine ziyaret etti. İstanbul'da öldürülen gazetenin yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle fikir özgürlüğü yara aldı

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin 4. gününde Washington Post gazetesine gitti.

Kılıçdaroğlu, 1982 yılından bu yana gazetede görev yapan yazı işleri müdür yardımcısı Pulitzer ödüllü gazeteci David Hoffman ile görüştü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetine ilişkin, "Bu korkunç cinayetle yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı" dedi.

'de görülen davanın Suudi Arabistan'a verilmesini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı'nın kurduğu, "Şimdi Arap Dünyası İçin Demokrasi" düşünce kuruluşunu da ziyaret etti, daha sonra, Amerikan İlerleme Merkezi'ne gitti.

Kılıçdaroğlu'nun Türk Kökenli Amerikalı siyasetçilerle de görüşmesi bekleniyor.

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