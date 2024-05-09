52 yıl hapisle fuhuştan aranan "Hayalet" aynı suçtan yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında yine aynı 52 yıl hapis cezası bulunan "Hayalet" lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva da yer aldı.

52 yıl hapisle fuhuştan aranan "Hayalet" aynı suçtan yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ’te yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

"ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ" VAADİYLE KANDIRDILAR

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi.

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 4 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 15 farklı adrese 20 ekip ve 70 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan 16 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

52 yıl hapisle fuhuştan aranan "Hayalet" aynı suçtan yakalandı - 1

"HAYALET" YİNE YAKALANDI

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden "Hayalet" lakaplı Rusya uyruklu Madina Alieva ile Gulnar Jafarova ve Sezer Demir tutuklandı.

Yasin Ç., ve Yeliz D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aylık geliri 5 milyon lira olduğu öğrenilen Alieva’nın 2019’da fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama suçu kapsamında hakkında düzenlenen dosyadan 52 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

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