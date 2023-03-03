Kılıçdaroğlu: Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi.

Kılıçdaroğlu: Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak
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Meral Akşener 6'lı masadan kalktı: 'Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'
Meral Akşener 6'lı masadan kalktı: 'Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz' Haberi Görüntüle

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." yorumunu yaptı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularına ilişkin "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar." dedi.

6'LI MASADA CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİZİ

Muhalefette cumhurbaşkanı adayı tartışması 6'lı masada krize neden oldu.

Akşener'in aday konusu hakkında "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." diye konuştu.

Öte yandan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." diyerek çağrıda bulundu.

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