Meral Akşener 6'lı masadan kalktı: 'Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı adayı krizi aşılamadı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan kalktı.

Meral Akşener, 6'lı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

''İYİ PARTİ KISKACA ALINMIŞ, DAYATMAYA MECBUR BIRAKILMIŞTIR''



Konuşmasına, "En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim." diyerek başlayan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullandı.



Kendisi ve arkadaşlarının ülkenin 20 yılını harap eden "ucube bir zihniyete karşı" ilk günden beri aynı yerde, aynı inançla, aynı kararlılıkla durduğunu ve durmaya devam edeceğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:



"Nasıl ki 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduksa bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2010 yılında milletin istikbaline kastedenlerin karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2017 yılında milletin kaderini tek bir kişinin iki dudağı arasına mahkum etmek isteyenlerin karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2018 yılında milletimizi iki yumruk arasına sıkıştırıp birlik ve beraberliğinden etmeye çalışanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2019 yılında milletin iradesine ipotek koymaya çalışanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nasıl ki 2020 yılında milletin tercihlerini, 'Ceketimi assam seçilirim.' diyerek hiçe sayanların karşısında durduk, bütün Anadolu'yu gezdik, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Nitekim 2023 yılında, yani Cumhuriyet'imizin yeni asrında milletimiz, Cumhuriyet'imizin yıpratılan değerleri için, tarumar edilen demokrasimiz için, pranga vurulan hürriyetimiz için bir büyük mücadele verirken 'Ceketimi assam aday ederim.' diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bizim seçimimiz dün de belliydi bugün de belli. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Karşımıza kim dikilirse dikilsin önümüze kim çıkarsa çıksın bizim itirazımız, bizim mücadelemiz dün de aynıydı bugün de aynıydı."



"İYİ PARTİ'NİN VAR OLUŞ SEBEBİDİR"



Millete, "milletin sesini bastıran değil, o sesi duyuran, milletin iradesinden korkan değil, o iradeden güç alan, milletin taleplerini hiç sayan değil, o talepleri gerçekleştiren olacaklarına" söz verdiklerini belirten Akşener, bunun, partilerinin kuruluş felsefesi olduğunu söyledi. Akşener, "Bu bizim temel ilkemizdir. Bu bizim, İYİ Parti'nin var oluş sebebidir." diye konuştu.



Akşener, bugünlere "dayatmalara direnerek, kirli pazarlıkları reddederek, alışılmış yenilgilere karşı çıkarak" geldiklerini vurguladı.



Bu doğrultuda siyasetlerinin merkezine milleti alarak memleketi il il, ilçe ilçe ve karış karış gezdiklerini anlatan Akşener, milletin hem dert ve isteklerini hem iktidara yönelik şikayetlerini hem de muhalefetten beklentilerini dinlediklerini söyledi.



Milletin muhalefetten beklentilerini duyurmak ve karşılamak için yılmadan ve yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Akşener, parti olarak demokrasiye olan inançlarının gereği her daim ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak gördüklerini kaydetti.



''İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERDİM, REDDEDİLDİ''

Bu nedenle geçen sene milletin ve memleketin ihtiyaçlarını düşünerek 5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attıklarını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:



"Tüm farklılıklarımıza rağmen Türkiye için ortak dertlerimize ve bu dertlerin çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği teklifi ve ortak politikalar metni gibi birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dün gerçekleşen toplantıda nihayet ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Bu doğrultuda 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının veriye dayalı, rasyonel ve objektif bir usulle belirlenmesini de önerdik. Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında bir tırnak içi anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir."

