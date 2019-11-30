Kılıçdaroğlu: Rusya'ya bağımlı hale geldik

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi;

"Tarımda net ithalatçı olduk. Hayatın her alanında üreteceksiniz. Üreten toplumda huzur ve refah vardır.

Çalışmayınca daha fazla emekli maaşı alıyorsun. Aile sigortasının çıkarılması lazım. Yoksulluğu iktidarın sürekliliği için kullanırsanız o Türkiye için bir felaket olur. Sayın Davutoğlu Başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kavramını parlamentoya getireceğim demişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümleydi.



Ekonomik olarak Rusya'ya bağımlı hale geldik. Enerji olarak Rusya'ya bağımlılığımız yüzde 50'leri aştı."