CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili davada Erdoğan'ın yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmesine yönelik karar soruldu.

Sözlerine "Normal değil mi, yargı kimin elinde?" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"18 milyon dolar gerçek mi gerçek. Man adasında para hareketi oldu mu, oldu. Kendisi de itiraf etti. Bu tazminat ne için? Beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım, Türkiye'de olmasa dahi AİHM'de kazanacağım. Bütün belgeleri doğru. Talimat alan yargıç para ile beni korkutabileceğini sanıyor. Biz parayla korkmayız. Biz namuslu adamlarız. Ülkenin çıkarları aleyhine eylemlerle müdahale ederiz. Bu 18 milyon dolar nerede? Karar veren hakim hakim değil."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Adalet Yürüyüşü sırasında casus yazılımla CHP'lilerin telefonlarının dinlendiği iddiasına yönelik soruyu ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı:



"Adalet yürüyüşünde pek çok arkadaşımın telefonu dinlendi. Telefonlarımızın dinlendiği gerçeğini ortaya çıkardılar. Alman hükümetinin izni olmadan dinlemeyi öngören yazılımın Türkiye'ye satılması mümkün değil. Alman hükümetinin izniyle bu yazılım satılabiliyor.

Hükümetin yönetimindeki kurumlardan hangisi bu yazılımı aldı. İçişleri Bakanı adam gibi benim sorularıma cevam versin. Suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanı olarak bu yazılımı satın almadık desin. Adalet Yürüyüşü'nde yüzlerce binlerce kişi dinlenmedi desin."