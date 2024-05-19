Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi ve davanın gizli tanığı olan Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü ve bir komiser de var.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

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Ayhan Bora Kaplan davasında, firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü de var.
Soruşturma kapsamında açığan alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şube Müdürü ve şube müdür yardımcısının da arasında olduğu 4 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hafta içinde, iddiaların sahibi firari Serdar Sertçelik'i yurt dışına kaçıran biri komiser 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyetteki sorgunun ardından mevcut delil durumu nedeniyle Organize Şube Müdürü yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle savclık kararıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 7 kişiyse adliyeye sevk edildi.

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

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Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 4'ü 7 kişi, "yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs", "gizli kalması gereken begeleri açıklama" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi. Gizli tanığı, Organize Şube Müdür Yardımcısı ile görüştürdüğü tespit edilen kişinin ise emniyet sorgusu sürüyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

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Başsavcılık, emniyet görevlileri hakkında suç için anlaşma suçlamasıyla başlatılan sorutşurmadaysa dijital materyallerin incelemesinin devam ettiğini bildirdi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında, suç örgütünün iki numarası gizli tanık olmuştu. Serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına kaçan gizli tanık, kendisine bazı siyasilerin ismini vermesi yönünde müdürlerinin baskı yaptığını öne sürmüş, hükümete komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Uzmanlar yorumladı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın "kumpas" iddiası

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