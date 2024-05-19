Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davasında, firari gizli tanığın "hükümete kumpas kuruluyor" iddiasının ardından başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı.



Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü de var.

Soruşturma kapsamında açığan alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Şube Müdürü ve şube müdür yardımcısının da arasında olduğu 4 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hafta içinde, iddiaların sahibi firari Serdar Sertçelik'i yurt dışına kaçıran biri komiser 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.



Emniyetteki sorgunun ardından mevcut delil durumu nedeniyle Organize Şube Müdürü yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle savclık kararıyla serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan 7 kişiyse adliyeye sevk edildi.