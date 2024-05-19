Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reisi ve heyetinin helikopter kazası bizleri derinden üzmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reisi ve heyetinin helikopter kazası bizleri derinden üzmüştür
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi almayı umuyorum." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında taş ve sopalı kavga: 3 gözaltı

Bursa'da Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında taş ve sopalı kavga: 3 gözaltı

İran'a gece görüşlü helikopter ve İHA desteği | AFAD: 32 dağcı ile 6 araç kaza bölgesine doğru yola çıktı

İran'a gece görüşlü helikopter ve İHA desteği | AFAD: 32 dağcı ile 6 araç kaza bölgesine doğru yola çıktı

Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı

Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı: İran'daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İran'daki helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...