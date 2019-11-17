Kılıçdaroğlu'dan 'EYT' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

Kılıçdaroğlu, programdaki konuşmasında ise özetle şunları söyledi:

"Devlette liyakat sistemi çöktü. Türkiye'nin en temel sorunu liyakatsizliktir. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet diye bir kavram kalmaz. Bir büyükelçi olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, yabancı dil bileceksiniz, Dışişleri'nin sınavını geçeceksiniz. Hayatında bu konuda bir cümle etmemiş kişiyi büyükelçi tayin ettik.

Can ve mal güvenliğimz yok. Ya bizdensin ya hiçbir şey. Devleti yöneten böyle bir anlayış olabilir mi? Son 10 yılda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten parti CHP'dir.

Merkez Bankası'nın başkanı gibi talimat verirseniz dünyada itibarınız olmaz. Bunlar krizi derinleştiren uygulamalardır. Faiz ödemek için de borç alıyoruz. Her 1 saatte ödediğimiz faiz 2 milyon dolar. Böyle bir ülkenin ekonomik krizden kurtulma şansı var mı? Özelleştirmeler yapıldı 100'ün üzerinde fabrika kapatıldı. İşsizlik arttı. Vergiler nereye harcanıyor? Ödediğiniz vergilere sahip çıkmanız lazım. Devletin şeffaf olması lazım. Kamu ihale yasası 17 yılda 187 kez değişti. Milli bir dış politika yok. Türkiye'yi üretimden kestiler. Nohut, saman ithal ediyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz.

Avrupa'nın en büyük Tank Palet fabrikasını Katar ordusuna ve BMC Holding'e verdiler. İhaleye verdin mi? Soruyorum. Kaça devrettin? İhale yok. Katar ordusuna ve BMC'ye peşkeş çekiyorsun. 20 milyar dolarlık fabrika.

Toplu intiharlar başladı. Çöpten yiyecek toplayan kadınlar var. Kimsenin aç kalmadığı güçlü bir sosyal devlete ihtiyaç var.

Trump'ın mektubu benim yüreğimde derin bir sancıdır. O mektuba hiç ses çıkartmıyorlar. İçime ve bu ülkenin tarihine sindiremiyorum."