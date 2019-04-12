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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 24 Nisan kararını değerlendirdi
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 24 Nisan’ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesi asla kabul edilemez! Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür" ifadelerini kullandı.
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı anma günü ilan etmişti.