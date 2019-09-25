CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Faik Öztrak ile İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'ın IMF heyetiyle görüşme yapmasına yönelik eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil."

Gelen soru üzerine Selahattin Demirtaş hakkındaki tutuklama kararına da değinen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Kendisi hakim yerine geçip bunları bırakamayız diyor. Hakime böyle karar ver diyor. Hakimde de vicdan kiraya verildiği için beyefendi istedi hapiste tutalım diyor. Bunu 82 milyon yaşıyor, görüyor. Dünyaya Türkiye'de adalet var diyoruz. Buna kim inanır? Tahliye edilmesi gerekirken hakimler devreye giriyor ve tutuklu kalıyor. Türkiye'de keyfi bir yönetimin olduğu, adaletin bir kişinin dudakları arasından çıkacak sözlere kaldığını gösteriyor. Sen kimsin? Hakim mi savcı mı? O çok iyi biliyor bunu söylediği zaman hakimlerin gereğini yapacak."