Kılıçdaroğlu'dan işçilerle video konferans

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkesini seven, 1 Mayıs'ta bayramını kutlayan, barışı, huzuru, birlikteliği savunan, her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış içinde yola çıkıp, gerçek anlamda cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmalıyız" dedi.



CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, aralarında sağlık çalışanından apartman görevlisine, kuryeden maden işçisine farklı sektörlerde çalışan 12 emekçi ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir buluşma gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede Kılıçdaroğlu, işçilerin bayramını kutladı, dile getirilen sorunlarını da dinledi.



Kılıçdaroğlu, görüşmede tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı. Bu bayramın emeğin bayramı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle doğal olarak sokaklara çıkılamayacağını ancak bayramın farklı şekilde heyecanla kutlanacağını belirtti.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLAĞANÜSTÜ ÇABA GÖSTERDİ"



Corona virüsün sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkileyen ve derin sarsıntılar yaratan bir hastalık olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, her ülkenin kendine göre mücadele ettiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor, gerçekten de Türkiye'de sağlık çalışanları bu sürecin en az hasarla atlatılması için olağanüstü çaba gösterdiler. Bu ülkenin güzel insanları balkonlardan bütün sağlık çalışanlarını alkışladılar. Gerçekten onları alkışlamak lazım. Onlar çocuklarına ailelerine virüs bulaşmasın diye evlerine bile gitmediler. Bir fedakarlıksa bu fedakarlığa sağlık çalışanlarının büyük ölçüde katıldığını ifade edelim" dedi.

"EVLERE TEMİZLİĞE GİDENLER SİGORTALI OLMALI"



Evlere temizliğe giden kadınların sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, yaptıkları tespitlere göre Türkiye'de bu şekilde çalışan 1 milyona yakın kadın bulunduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, bu kişilerin çoğunun sigortasız olduğuna dikkati çekerek "Bunlar aldıkları 3-5 kuruşla geçiniyorlardı, acaba bunlara devlet ulaştı mı, bir şekliyle katkıda bulundu mu? Bin lira verileceği ifade ediliyor mu? Bunlara verildi mi? Bu konuda hala kafamızda çok büyük sorular var. Bunların hepsinin sigortalı, kayıtlı olması lazım" diye konuştu.



Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen polis, kurye, kargo, gazeteci gibi alanda çalışan meslek mensupları olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunların da kendilerine göre ciddi sorunları olduğunu ifade etti. Kargo işçilerinin sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, onların da sigortalı ve sendikalı olmasının önemine vurgu yaptı.



"GAZETECİLERLE İLGİLİ CİDDİ ÖNLEMLER ALINMALI"



Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin de doğal olarak sokaklarda haber peşinde olduğuna dikkati çekerek gazetecilerle ilgili ciddi önlemler alınması gerektiğini kaydetti. İşine son verilen gazetecilerin kıdem tazminatının mutlaka ödenmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda tüm sendikaların ortak bir şekilde soruna sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Bir kişi pandemi dolayısıyla işsiz kaldı. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyorsa gidiyor dilekçe veriyor. Bir kişiyi de düşünün sigortalı ama kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Çünkü o süreyi doldurmamış. Öbüründen yaklaşık 600 lira daha az, aylık alıyor. Bakıldığı zaman kişi işsiz kaldı mı? Evet. Sigortalı mıydı? Evet. Peki, adalete göre ikisine aynı ödemenin yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor ama fiilen yapılmıyor. Yasa, bu dengesizliği özendiren şekilde çıktı. Erdoğan 20 bin kişinin (öğretmen) atanmasıyla ilgili kararnameyi çıkarmıyor. Niye? Çünkü bunlar aylık almasın diye. Okullar kapalı, şimdi kararnamesini çıkarırsa bunlar aylık alacak. Ama bunlar işsiz, ataması çıktı diye dolayısıyla işinden ayrılmış kişiler bunlar. Olay insan merkezli düşünülmüyor. Her şey rant merkezli olduğu için insan, öğretmen rahatlıkla feda edilebiliyor."



"AİLE YARDIMLARI SİGORTASI NİYE ÇIKMIYOR?"



Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili verdikleri mücadeleyi tarihin mutlaka yazacağını da dile getiren Kılıçdaroğlu, en son işsizlik sigortasının Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde gerçekleştiğini hatırlattı.



Dokuzuncu sigorta alanı olan "aile yardımları sigortası"nın çıkarılmadığını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Niye çıkmıyor? Neden sendikalar 'aile yardımları sigortası'nı istemezler. Sizin hakkınız. Kişi işsiz kaldığında bir kişi mi işsiz kalıyor? Onun çocukları, eşi yok mu? Günde '39 lira 24 kuruş' vereceğiz. 5 kişilik bir aile düşünün, simide bile yetmez. Ülkesini seven, 1 Mayıs'ta bayramını kutlayan, barışı, huzuru, birlikteliği savunan, her birimizin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösteren bir anlayış içinde yola çıkıp, gerçek anlamda cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandırmalıyız." diye konuştu.



Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da eşlik etti.



