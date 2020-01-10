Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "Kanal İstanbul Çalıştayı"nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu ameliyat mutlaka yapılacaktır diyen adamın önce doktor olması lazım. Doktor da değil. Uzmanı olsa bu işi biliyor deriz. O işi de bilmiyor. Bilmemesi gayet doğaldır. 21. yüzyılda gelişmenin tanımı da değişti. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Bu şehrin bu ülkenin bu kadar derdi varken bu projenin önceliği ne? Rant, para hırsı birilerine para verme. Türkiye'nin öncelikleri ne? Bu ülkenin öncelikleri insan mı birilerine özel avantaj rant sağlamak mı?

''NEDEN ÖNCELİĞİ İNSAN HAYATINA VERMİYORUZ?''



Üniversite öğrencilerine verilen yemeğe zam yapıyorlar. Kanal İstanbul'u yapacağım diyor. Çiftçilerin 177 milyar lira alacağı var. O paraya göz diktiler vermediler. İstanbul ciddi deprem riski ile karşı karşıya. Bu kentin sorunlarıyla ilgileneceksen önce o insana değer ver. Kentsel dönüşümü yapalım. Hazır İBB Başkanımız ilçe belediyeleri de hazır. Neden önceliği insan hayatına vermiyoruz?

''İLLA PUTİN Mİ DİYECEK BU KANAL İSTANBUL YANLIŞTIR''



Erdoğan Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsanız bizi ikna edeceksiniz diyor güzel bir cümle aslında. İBB Başkanımız beyefendiyi davet etti gelin dedi bilim insanları oturup tartışacaklar ben de dinleyeceğim siz de dinleyin belki ikna ederler. Gerçi beyefendi her konuda uzman. Gelmedi. Libya olayı dolayısıyla asker gönderme kararı alırken niye asker gönderiyoruz dedik BM Barış Gücü göndersin dedik. Erdoğan 'İnanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor. Meşru hükümet ile darbeci arasında arabulucu olunur mu' diyor. Putin geldi BM'ye çağrıda bulundular. Beni dinlemiyorsun Putin söylediği zaman 'Evet BM'nin gelmesi ve o sorunu çözmesi lazım' diyorsun. İlla Putin mi diyecek bu Kanal İstanbul yanlıştır? Sayın Erdoğan'a bir önerim var TÜBİTAK'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verdiği rapor var. 14 madde halinde bu projenin ne kadar yanlış olduğunu sayıyorlar 6 sayfa altında da 6 bilim insanının imzası var. Bana inanmayabilirsin diğer bilim insanlarına da inanmayabilirsin ama sana bağlı bir kurum. TÜBİTAK Türkiye'nin gözbebeği olan bir kurum. Tavsiyem eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim ama diyorsan ki sen gönderdiğin zaman ben sana inanmıyorum Putin'e Trump'a göndereyim o sana göndersin. ÇED raporunu yerden yere vuruyor. Siz bu raporu görmüyor musunuz? Bu bilim insanlarının görüşlerine değer vermiyor musunuz?''



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