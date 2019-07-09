CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Siyaseten katı ayrışmalar doğru değil. Bayrağımız bir, vatanımızı seviyoruz. İnsana hizmet etmek istiyoruz, saraya değil, birilerinin cebine değil.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN, AİLELER PERİŞAN"

8 Temmuz 2018'de Çorlu tren faciasını yaşadık. 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, 8'i çocuk. Aileler sadece adalet istiyorlar. Arzu ettikleri adalet sağlansın. Biber gazlarını sıkarak, polis coplarını indirerek insanları adalet arayışından vazgeçiremezsiniz. Bu olayı Meclis'te araştıralım dedik. Nerelerde aksaklık oluyor diye araştıma önergesi verdik. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla bu önerge reddedildi. Gerçekten yazıklar olsun. Meclis'in görevi nedir? AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gerçekler ortaya çıksın, bu aileler perişan vaziyette. Bu olayın takipçisi olacağız.

"MANSUR BAŞKANI DİNLEYİN"

ODTÜ olayına gelmek istiyorum. Bir ülkeyi büyüten saygınlık kazandıran kurumların başında üniversiteler gelir. Bütün İslam dünyasındaki üniversite sayısı ABD'dekinden az. ODTÜ bizim gözbebeğimiz olan üniversitelerden biri. Çocuklar ne istiyorlar? Yurt yapılsın 500-600 kişilik ihtiyaç bu kadar. Buraya 1500 kişilik yurt yapacağız diyorlar kabul etmiyorlar. İlla yapacağız. Ağaçları keseceğiz. Gençler de buna itiraz ediyorlar. Sen neden bunu istiyorsun diye yine biber gazları, coplar. Bunlar bizim evlatlarımız. Olay büyüyünce Mansur Yavaş arkadaşımız yurda mı ihtiyacınız var yurt yapacağım ODTÜ'ye bağışlayacağım diyor. Bir bilim kurumunda kaçak yapı olur mu? Sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Benden ve senden daha iyi dünyayı sorğulayan çoçuklarımız. Mansur Başkan'ın sesine kulak verin. Yurt yapacak ve size verecek.



"GAZETECİLERİN FİŞLENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

SETA denilen bir kuruluş var. Bir rapor yayınladı. Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları diye. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız lazım diyorlar. Bu rapor medya tarihinin yüz karası raporlarından biridir. Bu gazetecilerin fişlenmesi anlamına geliyor. Gazeteciyi fişlerseniz doğru haberi kimden alacağız. SETA dediğimiz bir kuruluş iktidardan beslenen bir kuruluştır. İktirdar bunlara bol miktarda para verir. Ama onların istediği gibi rapor hazırlayacaktır. Gazeteci baskıya boyun eğmez, paranın gücün önünde diz çökmez. Yoksa gazeteci olamaz. Gazeteci sesini duyuramayan vatandaşın sesidir. SETA aracılığıyla gazetelerinden kovulan pek çok kişiyi suçlar hale geldiler. Bu rapora ihtiyaç var mıydı? Saraydan sipariş mi geldi? SETA'nın araştıracağı başka konu yok muydu? Bu gazeteciler kendi gazetelerinde neden çalışamadılar? Neden bunların işlerine son verildi, bunları araştırdılar mı? Araştırmadılar. SETA düşünce kuruluşu değil iktidarın borozanlığını yapan bir kuruluştur. O rapor yankılanmaz bile. Bu rapora bu kadar süre ayırdığım için zamana acıyorum.

Bir ülkenin güçlü olmasının yolu üretimden geçer. Üreten ülkelerin tamamı güçlü ülkelerdir. Türkiye üretimden koparıldı. Patates ve kuru soğan ithal edeceğimiz aklınıza gelir miydi?Bu yılın mayıs ayına kadar patates ithalatına 32 milyon dolar ödendi. Bizim çiftçiye ödense Türkiye'yi patatese boğar. Soğana 34 milyon dolar ödendi. Bunların yarısı da Sisi'nin yönettiği Mısır'dan alındı. Türkiye'de toprak, güneş su bitti mi? Her şey var namuslu siyaset eksik.



Merkez bankaları bir ihtiyat akçesi tutarlar bir yerde. Önemli durumlarda harcanması için. Kefen parasını Merkez Bankası'ndan alıp Hazine'ye veriyorlar. Bir iktidar kefen parasına muhtaç hale geldiyse o memleketi yönetemez. Başka para mı bulamadınız? 50 milyar civarında bu para, yetmiyor. Vergi getiriyorlar. Turizm payı olarak acentaların cirosundan yüzde biri vergi olacak alacaklar. Bu devlet denetlemesine tabi değildir diyorlar.

"İLK TOPLANTIDA FAİZİ SIFIRLAYIN"

Merkez Bankası bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üstüne yıkmaya çalışıyor. Madem faizi indir dedik indirmedi diye aldırdın yeni adama söyle ilk toplantıda faizi sıfırlayın. Vallahi de billahi de alkışlayacağım. Yapsınlar Erdoğan'ın ekonomi tarihine girmesi için kampanya başlatacağım. Elektriğe, suya, çaya, ilaca, süte, patatese zammı Merkez Bankası başkanı mı yaptı?

"ÜLKEYİ ÇİFTLİK BANK GİBİ YÖNETİYORLAR"

Faiz faiz diyor, bir soru sormak istiyorum. Faizi indirmedi diye görevden aldık diyor. Gecikme faizi son 10 ayda yüzde 78 arttı. Erdoğan'a herkesin anlayacağı dilden sormak istiyorum. Gecikme faizini 10 ayda yüzde 78 artırdın. Sen o koltukta hangi yüzle oturacaksın. Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Çiftlik Bank gibi yönetiyorlar. Çiftlik gibi yönetiliyor. Aile şirketi gibi dersek o şirketlere haksızlık olur.