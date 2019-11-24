Kılıçdaroğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, 'Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun'' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu videoda, "Öğretmen, elinde bir meşale toplumu aydınlatır. Toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz, mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmenleri yüceltmemizin, onları saygın kılmamızın temelinde bu unsur, bu düşünce yatmaktadır" ifadelerinin yer aldığı konuşmasını paylaştı.

Videoda ayrıca "Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, umuttur. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." mesajı da yer aldı.

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