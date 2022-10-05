Kılıçdaroğlu'ndan 'Başörtüsünü anayasa ile çözelim' teklifine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda yaptığı anayasa değişikliği çağrısı üzerine, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."

CHP'Lİ ÖZEL: YENİ ANAYASA, YENİ MECLİS'İN İŞİ OLACAK

Konuya ilişkin bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Özel, Meclis'e sundukları kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını belirterek, "Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OLACAĞI BUYDU ZATEN, BUNLAR DÜRÜST DEĞİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, başörtüsü konusunda anayasa değişikliği çağrısının geniş yankı uyandırdığı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu sessiz ama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Hayır' diyeceklerini açıkladı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım. Kaldı ki Anayasa'mızda bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Ama bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içinde açık, samimi; başörtüsü konusunu biz oraya oturtalım."

"Dar mı yoksa geniş kapsamlı mı anayasa teklifinden mi bahsediyoruz?" sorusuna ise Erdoğan, "Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde... Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerimi şu anda çalıştırıyorum. Bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Meclis'e getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN ANAYASA ÇAĞRISI

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne tepki göstermişti.

Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını açıklayan Erdoğan, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.

