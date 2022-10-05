Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsünü Anayasa ile çözelim

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Siyasette başörtüsü tartışması sürerken gözler bugün Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hak ve özgürlüklerle ilgili yeni aşama olacak diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret etmişti.



Beklenen açıklamayı yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yapan Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır" dedi.

Erdoğan, CHP'nin teklifine tepki gösterdi. "O zaman biz daha öte bir teklif sunalım" diyen Erdoğan, anayasal düzenleme çağrısı yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



''Milletvekillerimizin yaz döneminde ve görevlendirildikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Kapısı çalınmadık tek bir ev bırakmamak için çalışan sizlere en kalbi duygularımda teşekkür ediyorum. Unutmayın bir sahayı ne kadar sıkı tutarsak, yalan ve yanlışlardan o kadar kurtulacağızdır. Amacımız, milletini seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı açmak istiyoruz.

''BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKARIZ''

Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun bir önemi yok. Biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini düşünmeden dün öyle bugün böyle iki yüzlülük yapabilir.

''YENİ BİR VİZYONA SAHİP TEK PARTİYİZ''

Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası olan tavırlarındaki değişiklikleri belediyelerde gördüler. Söz verdiklerini yapmadıkları gibi, bizim yaptığımız işleri de sahipleniyorlar. Milletinin karşısına yeni bir vizyon ve programla çıkan ve çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız.

''SEÇİM MOTTOMUZ: TÜRKİYE YÜZYILI''

Bizi heyecanla dinleyen vatandaşlarımıza bazı gerçekleri açıklayacağım. Sıkı bir düzenlemeyle gündemkileri yasalaştıracağınıza inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyoruz. Bizim seçim mottomuz ''Türkiye yüzyılı'' Bu kapsamdaki ilk işaretimizi de Meclis'e sunduk.

Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar ama kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise aşk ile hergün çalışmaya devam ediyoruz.

''DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALDIK''



Hastalar ölüyor, hatta rehin alınıyorlardı. Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ki? Bütün umutlarını enflasyon ve ekonomiye bağlayanlarının heveslerini kursaklarında bırakacak düzenlemeler yapıyoruz.



Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, gelir kayıplarını telafi etme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın ilk yarısındaki yüzde 7,5 büyüme oranıyla dünyada ilk sıralarda yer aldık. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'un banttan çıkış törenini yapıyoruz.



Dünyanın önde gelen ekonomistleri bizimle faiz konusunda aynı çizgiye gelmeye başladılar. Yılbaşından sonra çalışanların ücretlerine yapacağımız artışlarla güzel hava estireceğiz''



CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ



Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele ile ilgili güya günah çıkartıyor. Gerçi dün akşam açıkladıkları başörtüsü teklifi ile Meclis'e sundukları arasında dağlar kadar fark var. Şu an ülkemizde böyle bir mesele var mı, yok. Ama birileri riyakarlık peşinde koşuyor.



''TÜRKİYE'DE BAŞÖRTÜSÜ MESELESİ YOK''



Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Bu konu Anayasa konusu olmayacak tabii bir haktır.

Bu sorunları biz yaşadık, şimdi kanunlarla bu konuyu çözelim diyorsun ama sabırlı. Kendisi bir kaset kumpası ile bulunduğu yere gelenler ülkenin geleceğine fayda sağlayamazlar. Dün söylediğini bugün inkar edenleri kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu zatın başörtüsü ile ilgili söylediklerine değil gerisindekilere bakıyoruz.

Bizim Kürt meselesi gibi bir sıkıntımız yok ki. Benim Kabine'mde iki tane Kürt arkadaşım var. Önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız.

''YASA DEĞİL ANAYASA DÜZENİNDE SAĞLAYALIM''

Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir.

O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum.''

"OLACAĞI BUYDU"

Grup toplantısı sonrası Erdoğan'a CHP'li Özgür Özel'in "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok" açıklaması soruldu.

"Olacağı buydu, dürüst deği bunlar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yasal düzenlemeyle kendilerine göre istedikleri gibi... Bu iş için yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstsen anaysal teminat altına alalım. Ülkenin tüm kurumlarında her şeyinde en geniş anlamda yer alacak şekilde bu teklifimizi Meclis'e getireceğiz. Biz getirdikten sonra desteklemeyecekler. Ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak."