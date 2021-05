Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Er meydanında bekliyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, herkesin son dönemdeki gelişmelerden ciddi kaygı duyduğunu, bazen espriyle sorulan "Ne olacak bu memleketin hali?" sorusunun, şimdi artık ciddi ciddi sorulmaya başlandığını söyledi.



"Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim: Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede, hepimiz birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, zaten demokrasi dediklerinin de tam anlamıyla bu olduğunu belirtti.



Kılıçdaroğlu, "Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir göreceksiniz ve biz bunu yapacağız, bu bizim görevimizdir." ifadesine yer verdi.



Türkiye, 19 yılın sonunda neden bu hale geldi? diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milli kurtuluş Savaşı'nı veren bir Türkiye, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyen bir Türkiye neden bu hale geldi? Neden Türkiye ayrışıyor, ayrıştırılıyor? İnanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden insanlar neden ayrıştırılıyor? Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? O siyasi akla, akılsızlık demek lazım aslında. Toplumu birleştirmek, kaynaştırmak varken, hoşgörüyü egemen kılmak varken neden insanlar ayrışıyor ve neden böyle bir politika güdülüyor?



"ÖZLEDİĞİNİZ ÖZGÜRLÜĞÜ SİZE VERECEĞİM"



Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti. İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı şimdi diz boyu, yolsuzluk olmayacaktı artık AK Parti deyince eşittir yolsuzluk, yasaklar olmayacaktı Türkiye bir yasaklar ülkesine döndü. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımın, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın, yarın sandığa elimizi vicdanımıza koyup gitmek zorundayız. Eğer Türkiye'yi demokratik yollarla aydınlığa çıkaracaksak hepimizin oturup düşünmesi lazım. Benim sorumluluğum var, doğrudur ama her bir vatandaşın da ayrı ayrı sorumluluğu var."



Geçen cumartesi akşamı Twitch yayını üzerinden gençlerle bir araya geldiğini ve sorularını yanıtladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, yayında gençlere verdiği sözleri de aktardı.



Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Sevgili gençler, istediğiniz, özlediğiniz özgürlüğü size vereceğim. Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki iktidara getirdiğiniz kişiyi, gerekirse en sert şekilde eleştireceksiniz. Sabahın köründe kapınız çalınıyorsa onun polis değil, sütçü olduğunu anlayacaksınız, böyle bir özgürlük vadediyorum size.

"KYK FAİZLERİNİN TAMAMINI SIFIRLAYACAĞIZ"



Kredi yurtlar kurumundan kredi alanların büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. 'Borçlarınızı ödeyin.' Onlara söz verdim, CHP adına söz verdim; iktidar geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, iş bulduktan sonra, sigortalı bir işe girdikten sonra belli taksitler içerisinde onların kredi borçlarını ödemelerine imkan sağlayacağız.



19 yılda yurt sorununu çözemediler, onlara söz verdim. En geç 1 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde üniversite öğrencileri için, diğer öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak, yurt sorununu bitireceğiz. Birer-ikişer kişilik odaları olacak, sıcak-soğuk suyu olacak, geniş bant internet erişimi olacak."

SİYASETTE SEDAT PEKER TARTIŞMASI

Konuşmasında Sedar Peker tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne zamandan beri TBMM mafyadan yana oldu. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin İçişleri Bakanı, açıklama yapıyor. Siyasetçiyi keklemişler, ben ne yapayım? Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar kime gönderiyorsa, ondan sorsun... İçişleri Bakanı söylüyor, iyi dedik araştıralım. Buna da hayır dediler" ifadelerini kullandı.

"MECLİS BAŞKANI AÇIKLAMAK ZORUNDA"



Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in bir milletvekiline ayda 10 bin dolar maaş verdiği iddialarına ilişkin ise, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak bizim görevimiz. TBMM'ye dilekçe verdim, tüm vekil arkadaşlarımın imzası var. Meclis Başkanlığının, Meclisin itibarını koruma görevi vardır, onurunu koruma görevi vardır. Meclis’te AK Parti ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Sormak istiyorum; sizi de mi birileri kekliyor acaba? Meclis Başkanının bu olay karşısında aciz olmaması lazım; kim her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorsa onu açıklamak zorundadır. Çağırmak zorundasın Soylu'yu. Kim alıyorsa 10 bin dolar adını ver. Savcı çağırırsa adını verecekmiş. Hangi savcı, memlekette savcı mı kaldı? Görmüyorlar hepsi kör, bir yerden talimat bekliyorlar; Erdoğan'dan. Meclis Başkanı protokolde iki numaralı adamdır. Kim bu siyasetçi?" açıklamalarında bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in videolarını herkesin dikkatle takip ettiğini ifade ederek, "Eski Bizans sarayında hangi entrikalar varsa bizim sarayda da aynısı var. Herkes büyük dikkatle dinliyor. Niçin? Devlet saydam olmadığı için. Halka doğru bilgileri vermedikleri için devleti yönetenler. Bir yer altı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orada iktidarda sorun var demektir. Devleti yönetemiyor demektir. Devlete de çöreklenmişler bunlar. Mafya ile siyasetçi el ele yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine döndürdüler. Türkiye üzerinden her tarafa uyuşturucu satılıyor. Kişiler, kurumlar belli yakalanan uyuşturucular var. Bir savcı bile dava açamıyor. Bütün rezaletler yaşanırken ağzını açıp tek laf etmiyor. Konuşursam benim sırlarım da ortaya çıkar mı diye korkuyor. Bu ülkede bir Türkiye Barolar Birliği (TBB) vardı ve başkanı vardı; değil mi? Savunmayı temsil ediyor; değil mi? O da arazi. Eğer Erdoğan 'her şeyin sorumlusu benim' diyorsa Türkiye Cumhuriyeti’ni mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Erdoğan, Türkiye için artık bir milli güvenlik sorunudur" dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağırısında da bulunan Kılıçdaroğlu, "Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Hiç kaygı duymayın. Haydi erdoğan. Vakit tamam. Seçim zamanıdır. Allahını seversen seçimden kaçma kardeşim. Korkunun ecele faydası yok. Haydi Erdoğan er meydanında bekliyorum seni" dedi.