Kılıçdaroğlu'ndan faiz tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Adalet kadar değerli bir kavram yoktur. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması, en büyük adaletsizliktir. Osman Kavala, AYM kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Osman Kavala'nın hapiste olması Türkiye'nin en temel adalet sorunudur. Bu sorunu çözmek inşallah Millet İttifakı'na nasip olacaktır.

Kendileriyle ilgili bütün olumsuz haberleri sosyal medyadan çıkarmak istiyorlar. Bu konuda genç bir avukata yetki verildi. Talimat verildiğini biliyorum. İş büyürse o avukatın da adını açıklayacağım. Bizim iktidarımızda cepleri doldurmak yok, bizim iktidarımızda vatandaşı cebini doldurmak var.

İstanbul'da belediye başkanı metro yapmak istiyor, İstanbullunun trafik sorunu çözülmek isteniyor ama bir kişiden imza alınamıyor. Senin çözemediğin sorunları çözmek istiyor başkanımız, niye engel oluyorsun. Burnuma kokular geliyor diyorsan, müfettiş ordun var neden görevlendirmiyorsun. Biz halka hizmet ediyoruz herkes bunu bilsin.



Hava kirliliği açısından, dünyadaki en kirli havaya sahip 15 ilden biriyiz. Yav bu hükümet nerede? Müdahale edilmesi gerekmiyor mu?

Normalde bu insanın dinlenmesi lazım. Yaşadığı sıkıntıları, AKP'li vekilin dinlemesi lazım. Gerçekle yüzleşmesi lazım, yüzleşmiyor. Biz bunu yapmayacağız, her vatandaşımızı dinleyeceğiz. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

Deneme sınama yöntemiyle devlet yönetmeye kalktılar. Vatandaş sanıyor ki, Merkez Bankası'nda faiz düştü, tüm bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Sormak lazım hani faiz düşmüştü. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma var, faiz yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkmış. Bunun anlamı ne, gidiyorsun Merkez'den düşük faizle alıyorsun parayı yüzde 16'dan, yüzde 24'ten devlete satıyorsun.

İhtiyaç kredisi 23'ten yüzde 29'a çıkmış durumda. Ticari yüzde 21'den yüzde 29'a çıktı. En yakın bankaya gidin deyin ki, ben bu krediyi çekmek istiyorum Eylül'deki faiz neydi şimdi ne? Arttı mı artmadı mı? Hazine'den büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz yoksulluk artar."