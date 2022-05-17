Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu kararına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gezi mağdurlarının ailelerini ziyaret ettim. Onlar demokrasi talebinde bulunanların, haksız yere hapse atılanların aileleri. Onlar haksız hukuksuz biçimde hapse atıldılar. Onlarla beraber olacağız, aileleriyle beraber olacağız. Mücadelemiz demokrasi, insan hakları, eşitlik mücadelesidir.

Tarihimizde eşi görülmedik bir şekilde bir soygun düzenini başlattılar. Türkiye'yi borç batağıyla karşı karşıya getirdiler.Hazine Bakanlığının borcu çoğunlukla döviz. Döviz her arttığında borcu da artıyor.

Eğer ekonomi doğru yönetilseydi, 272 milyar lirayla ne yapılırdı? 13,6 milyon emekliye asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilirdi. Çiftçiye her yıl verilen destek 3 kat artırılabilirdi.

Ücretle çalışan 6,5 milyon emekçiden sosyal güvenlik primini karşılayabilirdi. Üstüne açlık sınırı altındaki 4 milyon hanenin her birine 2022 yılında 5 bin lira gıda çeki, 4 bin lira enerji çeki verilebilirdi. 2022 yılında petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV'yi sıfırlayabilirsiniz.

Sanatçı Aynur Doğan'ın şarkısı yasaklandı. Şarkının ezgisi burukluk yaratıyor ve sen bu şarkıyı yasaklıyorsun. Türkiye bu noktaya gelmemeli. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebilirsiniz? Her şarkı bizim, her türkü bizim. Barışı, huzuru getireceğiz. Herkes türküsünü, şarkısını söyleyebilecek. Birbirimize farklı bakmayacağız. Bir şarkıdan, türküden korkan olur mu? Buradan çıkaracağız Türkiye'yi.

Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak. Herkes şarkısını türküsünü söyleyecek. Barışı getireceğiz bu ülkeye.

"HAPSE ATMAKLA DEMOKRASİ GELMEZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi intikamına şahit olduk. Canan Hanımı mahkum ettiler bir de siyasi yasak getirdiler. Parti kapatmakla, farklı düşündükleri için hapse atmakla demokrasi gelmez. Akıl akıldan üstündür.

Benim söylemime katılmayabilirsiniz ama beni dinleyebilirsiniz. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, seçilmiş hakimler şunu unutmasın bu ülkeye demokrasiyi size rağmen getireceğiz, özgürlüğü size rağmen getireceğiz. Verilen kararı tanımıyoruz, Canan Hanım CHP İstanbul İl başkanıdır.