CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmek için kariyer sınavına girecek öğretmenlere "sınava girmeyin" çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan CHP Lideri, öğretmen kariyer sınavının rencide edici olduğunu savundu, daha makul bir çözüm bulmak için çağrı yaptığını hatırlattı. Çağrısına hiç bir yanıt alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, adaylara seslenerek, "Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer basamakları sınavının 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacağını duyurmuştu.