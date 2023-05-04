Kılıçdaroğlu'ndan TCG Anadolu tepkisi: Ordunun gemisini seçim otobüsü yaptılar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savunma sanayii alanında kendilerine yöneltilen eleştirilere Twitter'dan paylaştığı video ile yanıt verdi.

Kirli bir propagandanın yürütüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bazı şeyler kutsaldır, hepimizin ortak meselesidir." dedi. Kılıçdaroğlu, TCG Anadolu'nun bir siyasi propaganda aracına çevrildiğini de kaydetti. "Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa, ordunun gemisiyle de yapılmamalı" ifadesini kullandı.

"ORDUNUN GEMİSİNİ AK PARTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DÖNDÜRDÜLER"



İktidarın sürekli olarak kirli propagandalar ürettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, sevgili gençler; kirli propagandalar devam ediyor. 'Efendim Bay Kemal gelecek, İHA'lar, SİHA'lar hangara çekilecek, sosyal yardımlar kesilecek.' Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum, büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun elbette farkında. Yahu devletin savunmasını, ordusunu bile bir seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü geçmişte? Yüz yıllık savunma sanayimizin hiç böyle kullanıldığını gördünüz mü? Duydunuz mu? Yapılmadı." diye konuştu.

"Bazı şeyler kutsaldır, hepimizin ortak meselesidir. Burada bir ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela bu gemilerin mühendislerini AK Parti'li, CHP'li, İYİ Partili diye ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız. Parti başka, Türk devleti başka. Devlet söz konusu olunca yoktur birbirimizden farkımız. Anlamıyorlar, bu kafayla devlet kalmaz devlet. Söz konusu Türkiye ise hangi mühendisin hangi partiye oy attığının zerre önemi olabilir mi? Ya düşünsenize, gemiyi, ordunun gemisini AK Parti seçim otobüsüne döndürdüler. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz bu seçimde. AK Parti, devleti tehlikeye atıyor, farkında bile değil. Çünkü umurunda bile değil."

"BAYRAKLA NASIL KAMPANYA YAPILAMIYORSA ORDUNUN GEMİSİYLE DE YAPILMAMALI"



Savunma sanayii alanının siyasallaşmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Politik tartışmalarımız ne olursa olsun ordumuz bunun dışında kalmak zorunda. Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa ordunun gemisiyle de yapılmamalı. Çünkü ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatleri her şeyin üzerindedir." dedi.