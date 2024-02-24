Kilis merkezli terör örgütü DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama

Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Kilis merkezli terör örgütü DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü 'e yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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