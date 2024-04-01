Kilis Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kilis Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Kilis Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 00.17 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %91.84



CHP adayı HAKAN BİLECEN: 21.354 - Yüzde 41.75



AK Parti adayı REŞİT POLAT 13.808 - Yüzde 27.00



MHP adayı HASAN KARA 12.018- Yüzde 23.50﻿​

Kilis İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Kilis YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.