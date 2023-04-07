Kilis'te 9 yaşındaki Gina'nın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen H.B. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki işlemin ardından Gina Mercimek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.



Cami imamı tarafından öğle vakti kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Gina Mercimek'in, 9 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.



SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış olup, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve özenle sürdürülmektedir." denildi.



Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti. Ailesi, polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı.