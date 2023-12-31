Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar:1 ölü, 1 ağır yaralı

Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak'ta park halindeki otomobile tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez ölürken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.