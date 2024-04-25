Kimyasal madde yüklü kamyonet elektrik direğine çarptı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.



Saat 12.40 sıralarında Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'ta Erhan Yılmaz idaresindeki kimyasal madde yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşağı doğru geri geri gitmeye başladı.

KAMYONET ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, DİREK PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ



Elektrik direği çarpmanın etkisiyle park halindeki bir başka aracın üzerine devrildi.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.