Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 kişi yaralandı

Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü TIR, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı dorseden ayrıldı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A., Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

