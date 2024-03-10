Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de TIR devrildi: 3 kişi yaralandı

Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü TIR, -Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı dorseden ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A., Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...